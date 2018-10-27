2018-10-27T04:12:41+03:00
Общество

Международный аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание

График зимней навигации вводится с 28 октября 2018 года и будет действовать до 31 марта 2019 года
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Международный аэропорт Владивосток с воскресенья, 28 октября, переходит на зимнее расписание. Авиапутешественники при этом смогут посетить новые страны благодаря открытию новых направлений и увеличению частоты рейсов.

Новая корейская авиакомпания Air Philip начнет работу в аэропорту Владивостока уже в декабре этого года. Вместе с новой компанией появятся и новые маршруты. Ожидается открытие нового направления Муан – Владивосток. Рейсы по этому маршруту будут осуществляться три раза в неделю на воздушных судах Embraer ERJ-145.

Вместе с этим зимой планируется открытие и других новых направлений из столицы Приморья – Фукуок, Далат, Чэнду и Саппоро.

На китайском направлении будут выполняться рейсы в Пекин, Санью, Янцзи, Харбин, Муданьцзян, Шанхай, Чанчунь и Гонконг. Увеличится частота регулярных рейсов в Токио, Пекин и Санью.

На внутрироссийских авиалиниях в сезоне Зима-2018 регулярные рейсы традиционно будут выполняться в Москву, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург, и Санкт-Петербург.

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