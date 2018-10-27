Рабочие начали отсыпку временного проезда через село Осиновку
Сотрудники Примавтодора начали отсыпку основания на автодороге Осиновка–Кремово–Нефтебаза в Михайловском районе, по которой осуществляется объезд обрушенного 26 октября моста.
Сейчас на месте работают 14 самосвалов, два грейдера, каток и экскаватор. Протяженность объездной дороги составляет 3,5 километра. На месте происшествия рабочие разбирают упавшие железобетонные пролеты.
Обрушение моста произошло в Михайловском районе через реку Осиновка 26 октября. По предварительной информации, причина ЧП – перегруз длинномера почти в 1,5 раза.
Объезд поврежденного участка возможен по автодороге Осиновка—Кремово—Нефтебаза. Водители, едущие по федеральной трассе А-370 «Уссури» Хабаровск—Владивосток, могут съехать на нее на перекрестке 618-го километра. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка—Рудная Пристань, — на пятом километре.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, водитель фуры задержан.