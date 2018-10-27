2018-10-27T05:23:06+03:00
Общество

Рабочие начали отсыпку временного проезда через село Осиновку

Примавтодор приступил к отсыпке основания на автодороге Осиновка–Кремово–Нефтебаза
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фото: primorsky.ruФото: primorsky.ru
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Сотрудники Примавтодора начали отсыпку основания на автодороге Осиновка–Кремово–Нефтебаза в Михайловском районе, по которой осуществляется объезд обрушенного 26 октября моста.

Сейчас на месте работают 14 самосвалов, два грейдера, каток и экскаватор. Протяженность объездной дороги составляет 3,5 километра. На месте происшествия рабочие разбирают упавшие железобетонные пролеты.

Обрушение моста произошло в Михайловском районе через реку Осиновка 26 октября. По предварительной информации, причина ЧП – перегруз длинномера почти в 1,5 раза.

Объезд поврежденного участка возможен по автодороге Осиновка—Кремово—Нефтебаза. Водители, едущие по федеральной трассе А-370 «Уссури» ХабаровскВладивосток, могут съехать на нее на перекрестке 618-го километра. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка—Рудная Пристань, — на пятом километре.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, водитель фуры задержан.

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