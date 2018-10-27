В Приморском океанариуме сразу два вида гекконов отложили яйца

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-27T06:20:58+03:00

Потомство у гекконов появится примерно в одно время, к Новому году

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Сразу два вида гекконов отложили яйца в Приморском океанариуме. Потомство у лопастехвостых гекконов Кюля Ptychozoon kuhlii и полосатых гекконов Gekko vittatus появится примерно в одно время, к Новому году. Сейчас посетители океанариума могут увидеть кладку в террариумах экспозиции «Тропический дождевой лес».

- Гекконы не заботятся о потомстве - откладывают яйца и забывают о них, - пояснил главный специалист отдела «Тропический дождевой лес» Артём Герасименко. – Половозрелая самка за год может сделать до шести кладок, по два яйца (реже по одному), которые она приклеивает в самых разных местах. Яйца мягкие и липкие, что позволяет самке закреплять их на деревьях или камнях. Яйца гекконов имеют кожистую оболочку, когда приходит время, она просто лопается.

Фото: пресс-служба Приморского океанариума.

Полосатые гекконы, которые вылупятся через два месяца - уже второе поколение этого вида, родившееся в океанариуме – их родители появились на свет в начале 2017 года.

Активно размножаются и домовые гекконы, которые были выпущены в экспозицию «Тропический дождевой лес» весной этого года. Сотрудники океанариума и посетители нередко замечают среди листьев представителей нового поколения.

Продолжительность жизни гекконов в неволе составляет 6-7 лет, в дикой природе они, как правило, живут 3-4 года и редко умирают от старости, чаще становятся добычей хищников. Половозрелыми эти рептилии становятся в возрасте около года.