2018-10-27T07:13:36+03:00
Общество

ЛУчших студентов 2018 года выбрали в Приморье

За звание лучшего боролись 19 участников из разных вузов края
Василий ПОЛИКАРПОВ
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..Фото: primorsky.ru
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В Приморье завершился региональный этап Российской национальной Премии «Студент года – 2018». За звание лучшего боролись 19 участников из разных вузов края.

Ребятам было предложено пройти три испытания: написать тест на знание законодательства об образовании и молодежной политике, презентовать свои достижения и представить идеи по развитию Приморья. Победители смогут принять участие в финале всероссийского конкурса, который пройдет в Казани в ноябре.

По итогам испытаний победителями в номинациях стали:

– «Интеллект года» – Павел Хороших, ДВФУ;

– «Доброволец года» – Ирина Аксаментова, ВГУЭС;

– «Творческая личность года» – Диана Оганян, ВГУЭС;

– «Иностранный студент года» – Пхиен Аса Буапхан, ВГУЭС;

– «Общественник года» – Диана Терещенко, ДВФУ;

– «Журналист года» – Алексей Дыба, ДВФУ;

– Гран-при «Студент года» – Диана Терещенко, ДВФУ.

Помимо этого, наградили студентов и профессиональных образовательных учреждений: в номинации «Доброволец года» лучшей стала Анна Неровная (Приморский краевой колледж культуры), «Творческая личность года» – Михаил Горбань (Приморский краевой колледж культуры); «Общественник года» – Павел Трофимчук (Владивостокский судостроительный колледж).

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