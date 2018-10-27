ЛУчших студентов 2018 года выбрали в Приморье
В Приморье завершился региональный этап Российской национальной Премии «Студент года – 2018». За звание лучшего боролись 19 участников из разных вузов края.
Ребятам было предложено пройти три испытания: написать тест на знание законодательства об образовании и молодежной политике, презентовать свои достижения и представить идеи по развитию Приморья. Победители смогут принять участие в финале всероссийского конкурса, который пройдет в Казани в ноябре.
По итогам испытаний победителями в номинациях стали:
– «Интеллект года» – Павел Хороших, ДВФУ;
– «Доброволец года» – Ирина Аксаментова, ВГУЭС;
– «Творческая личность года» – Диана Оганян, ВГУЭС;
– «Иностранный студент года» – Пхиен Аса Буапхан, ВГУЭС;
– «Общественник года» – Диана Терещенко, ДВФУ;
– «Журналист года» – Алексей Дыба, ДВФУ;
– Гран-при «Студент года» – Диана Терещенко, ДВФУ.
Помимо этого, наградили студентов и профессиональных образовательных учреждений: в номинации «Доброволец года» лучшей стала Анна Неровная (Приморский краевой колледж культуры), «Творческая личность года» – Михаил Горбань (Приморский краевой колледж культуры); «Общественник года» – Павел Трофимчук (Владивостокский судостроительный колледж).