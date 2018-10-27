Городские службы Владивостока подготовлены к зиме на 90%

СЕГОДНЯ 08:11 2018-10-27T07:25:43+03:00

Этой зимой город будут убирать около 130 единиц спецтехники МУП «Содержание городских территорий»

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Вопросы подготовки городских служб к работе в зимний период обсудили на заседании штаба по ликвидации последствий снегопада и гололёда.

На муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» завершается подготовка снегоуборочных машин к работе в зимний период. 90 % специализированной техники уже переоборудовано, установлено зимнее оборудование для распределения твёрдых и жидких противогололёдных реагентов, отвалы и щётки для сгребания снега. Остальные спецмашины проходят текущий и капитальный ремонт и будут готовы к середине ноября, рассказал в ходе совещания директор МБУ «Содержание городских территорий» Михаил Марков.

Этой зимой город будут убирать около 130 единиц спецтехники муниципального учреждения «Содержание городских территорий»: трактора-щётки, пескоразбрасыватели, машины для нанесения жидкого реагента, автогрейдеры, снегоочистители, погрузчики. В случае необходимости запланировано привлечение техники сторонних организаций.

До конца года на вооружение МБУ «СГТ» поступит еще 35 единиц техники. Администрация Владивостока закупает ее в лизинг, и уже в середине ноября определится исполнитель муниципальных контрактов по поставке спецмашин. В их числе - универсальные погрузчики, трактора с дорожными щетками, автогрейдеры, комбинированные машины для распределения жидких и твердых реагентов, малые фронтальные погрузчики с отвалами и т. д.

Для обработки дорог и предотвращения образования гололёдных явлений заготовлено более 7500 тонн пескосолевой смеси и 1500 кубометров жидкого реагента. Установка для приготовления реагента расконсервирована и прошла техобслуживание, установлены дополнительные ёмкости для хранения готового реагента.

В каждом районе города организованы базы, где будет располагаться снегоуборочная техника и храниться необходимый запас противогололёдных материалов. В случае непогоды техника оперативно выйдет на заранее отработанные маршруты.

Отметим, что по прогнозам синоптиков в ближайшие дни во Владивостоке ожидается ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха, возможен мокрый снег.

Автомобилистов просят быть внимательными за рулём, а в случае ухудшения погодных условий - с пониманием относиться к задачам дорожных служб. Автолюбителям, не сменившим летнюю резину на зимнюю, не рекомендуется выезжать на дороги города в случае осадков. Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно. Всем автолюбителям, не сменившим летние шины на зимние, необходимо срочно это сделать.