Сегодня во Владивостоке хмуро и мрачно, возможен дождь

СЕГОДНЯ 01:23 2018-10-28T01:23:40+03:00

Последнее воскресенье октября не порадует приморцев погодой - за исключением тех, кто любит осеннюю серость

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.

Это означает, что в крае облачно, небольшие, местами умеренные осадки (снег, местами с дождем). В отдельных районах гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Воздух −1...+10°C. Вода в Амурском заливе +13°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +12°C.

Во Владивостоке облачно, небольшие осадки (преимущественно в виде дождя) с вероятностью 60%. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Воздух +6...+8°C.

В Уссурийске облачно, во второй половине небольшие осадки (дождь со снегом) с вероятностью 60 %. Ветер западный умеренный до сильного, утром слабый. Воздух +7...+9°C.

В Находке облачно, во второй половине дня небольшие осадки (преимущественно в виде дождя) с вероятностью 80%. Ветер западный умеренный до сильного. Воздух +6...+8°C.