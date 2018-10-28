Шокированному приморцу дали 15 суток за смертельный наезд на Русском

СЕГОДНЯ 01:49 2018-10-28T01:49:46+03:00

Водительский стаж приморца насчитывает восемь лет. В 2018 году его трижды привлекали за превышение скорости

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Водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП во Владивостоке, арестован на 15 суток.

24 октября в 19:50 в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Владивостоку сообщили об аварии в районе дома 15 по улице Аякс на острове Русский. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено: водитель Toyota Caldina, двигаясь в сторону поселка Подножье, сбил 52-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть в неположенном месте. После наезда водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшей. Между тем, пострадавшая получила тяжелые травмы, от которых умерла на месте.

Вскоре сотрудники полиции установили личность водителя. Им оказался 54-летний житель Хасанского района. Мужчину разыскали и доставили в отдел. Свою вину водитель полностью признал, раскаялся, пояснил, что не остался на месте ДТП, потому что был в шоке.

Водительский стаж приморца насчитывает восемь лет. В 2018 году его трижды привлекали за превышение скорости.

На сей раз водителя Toyota привлекли по более серьезной статье КоАП РФ — «Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Суд Фрунзенского района назначил ему 15 суток административного ареста.

Однако этим наказание для водителя только начинается. Так, уже назначен ряд экспертиз, предваряющих возбуждение уголовного дела.