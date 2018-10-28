2018-10-28T02:36:36+03:00
Общество

Родным погибших на рухнувшем в Приморье мосту помогут деньгами

Машина была повреждена настолько, что шансов выжить у находившихся в ней людей не было
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко распорядился помочь деньгами родственникам погибших в ЧП под Осиновкой 26 октября.

Жительница Арсеньева, 25-летняя Виктория Приставко, и ее дочь Кира 3 лет погибли из-за обрушения моста в Михайловском районе. Конструкция обвалилась в момент проезда большегруза. Под обломками оказалась Mazda Demio, возвращавшаяся из Уссурийска в Арсеньев, в которой и ехала молодая мама.

Кожемяко распорядился оказать материальную поддержку маме Виктории — Светлане Владимировне. В случае необходимости ей, а также бабушке погибшей окажут психологическую помощь.

Напомним, врио губернатора Приморья лично прибыл на месте аварийно-спасательных работ. Он поставил задачу - за две недели завершить обустройство альтернативного проезда.

Напомним, 27 октября на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и зажал иномарку.

По словам спасателей, участвовавших в разборе конструкций моста и подъеме фуры, повреждения, полученные легковым автомобилем, были таковы, что шансов выжить у находившихся внутри, увы, не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шокированному приморцу дали 15 суток за смертельный наезд на Русском
Сегодня во Владивостоке хмуро и мрачно, возможен дождь
По факту смертельного ДТП на мосту через Осиновку возбуждено уголовное дело
Спасатели: у погибших не было шансов выжить при обрушении моста через Осиновку
Городские службы Владивостока подготовлены к зиме на 90%
Лучших студентов 2018 года выбрали в Приморье
В Приморском океанариуме сразу два вида гекконов отложили яйца
Рабочие начали отсыпку временного проезда через село Осиновку
Международный аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание
Погода в Приморье на 27 октября: в крае небольшие осадки в виде дождя и снега
На Снеговой ребята в масках и с пистолетом украли у бизнесмена из Китая 3,5 миллиона рублей
Во Владивостоке на Светланской девушку зажало в расплющенном джипе
И сам чёрт не брат: житель Артёма «под мухой» зарезал родную бабушку