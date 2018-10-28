Родным погибших на рухнувшем в Приморье мосту помогут деньгами

СЕГОДНЯ 02:36 2018-10-28T02:36:36+03:00

Машина была повреждена настолько, что шансов выжить у находившихся в ней людей не было

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко распорядился помочь деньгами родственникам погибших в ЧП под Осиновкой 26 октября.

Жительница Арсеньева, 25-летняя Виктория Приставко, и ее дочь Кира 3 лет погибли из-за обрушения моста в Михайловском районе. Конструкция обвалилась в момент проезда большегруза. Под обломками оказалась Mazda Demio, возвращавшаяся из Уссурийска в Арсеньев, в которой и ехала молодая мама.

Кожемяко распорядился оказать материальную поддержку маме Виктории — Светлане Владимировне. В случае необходимости ей, а также бабушке погибшей окажут психологическую помощь.

Напомним, врио губернатора Приморья лично прибыл на месте аварийно-спасательных работ. Он поставил задачу - за две недели завершить обустройство альтернативного проезда.

Напомним, 27 октября на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и зажал иномарку.

По словам спасателей, участвовавших в разборе конструкций моста и подъеме фуры, повреждения, полученные легковым автомобилем, были таковы, что шансов выжить у находившихся внутри, увы, не было.