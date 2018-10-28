2018-10-28T03:34:35+03:00
Общество

Глава Минвостока взял под опеку раненого совенка

Ранее птенца отыскали дети в подвале одного из домов Благовещенска
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - Instagramфото - Instagram
Изменить размер текста:

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов присоединился к программе по защите животных, которые не могут самостоятельно выжить в естественной среде.

Как написал сам член правительства в своем инстаграме, Козлов взял под опеку совёнка, у которого повреждено крыло. Ранее птенца отыскали дети в подвале одного из домов Благовещенска. Изможденную птицу, не способную добывать себе пропитание, отнесли в Амурский эколого-биологический центр.

Именно туда, как выяснила «Комсомольская правда» — Владивосток, попадают звери и птицы, которые из-за травм не могут выжить сами вдикой природе. Среди них медведи, лисы, еноты, есть и весьма экзотические животные — сейчас это 35 обитателей. Увы, чаще всего виновниками увечий оказываются именно люди.

Под опеку животное в Амурском центре может взять любой желающий. Для этого достаточно заключить с центром договор. Деньги, перечисляемые жертвователем, идут на содержание животного: корм, уход и медикаменты.

— Давно хотел поучаствовать в этой доброй программе — взять животное под опеку, а тут как раз незадолго до моего приезда ребята совёнка нашли. Теперь предлагаю всем поучаствовать в конкурсе на выбор имени для птицы, — написал Козлов в соцсети.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Монополию» с приморским акцентом представят Владивостоку в Ночь искусств
Жителям Владивостока рассказали, что делать с холодными батареями
Вечно молодых комсомольцев поздравили во Владивостоке
Прокуратура Приморья: виновным в гибели людей на мосту грозит до семи лет
Призывникам Восточного военного округа ответят на все вопросы
Юные нахимовцы дали клятву во Владивостоке
Инспекторы ГАИ высветили темные дела приморских водителей
Родным погибших на рухнувшем в Приморье мосту помогут деньгами
Шокированному приморцу дали 15 суток за смертельный наезд на Русском
Сегодня во Владивостоке хмуро и мрачно, возможен дождь
По факту смертельного ДТП на мосту через Осиновку возбуждено уголовное дело
Спасатели: у погибших не было шансов выжить при обрушении моста через Осиновку
Городские службы Владивостока подготовлены к зиме на 90%
Лучших студентов 2018 года выбрали в Приморье
В Приморском океанариуме сразу два вида гекконов отложили яйца
Рабочие начали отсыпку временного проезда через село Осиновку
Международный аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание
Погода в Приморье на 27 октября: в крае небольшие осадки в виде дождя и снега
На Снеговой ребята в масках и с пистолетом украли у бизнесмена из Китая 3,5 миллиона рублей
Во Владивостоке на Светланской девушку зажало в расплющенном джипе
И сам чёрт не брат: житель Артёма «под мухой» зарезал родную бабушку