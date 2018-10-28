Глава Минвостока взял под опеку раненого совенка

СЕГОДНЯ 03:34 2018-10-28T03:34:35+03:00

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Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов присоединился к программе по защите животных, которые не могут самостоятельно выжить в естественной среде.

Как написал сам член правительства в своем инстаграме, Козлов взял под опеку совёнка, у которого повреждено крыло. Ранее птенца отыскали дети в подвале одного из домов Благовещенска. Изможденную птицу, не способную добывать себе пропитание, отнесли в Амурский эколого-биологический центр.

Именно туда, как выяснила «Комсомольская правда» — Владивосток, попадают звери и птицы, которые из-за травм не могут выжить сами вдикой природе. Среди них медведи, лисы, еноты, есть и весьма экзотические животные — сейчас это 35 обитателей. Увы, чаще всего виновниками увечий оказываются именно люди.

Под опеку животное в Амурском центре может взять любой желающий. Для этого достаточно заключить с центром договор. Деньги, перечисляемые жертвователем, идут на содержание животного: корм, уход и медикаменты.

— Давно хотел поучаствовать в этой доброй программе — взять животное под опеку, а тут как раз незадолго до моего приезда ребята совёнка нашли. Теперь предлагаю всем поучаствовать в конкурсе на выбор имени для птицы, — написал Козлов в соцсети.