2018-10-28T04:32:47+03:00
Общество

Юные нахимовцы дали клятву во Владивостоке

Торжество завершилось общим прохождением личного состава владивостокского филиала училища под его знаменем
Игорь СОРОКИН
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фото - Тихоокеанский флотфото - Тихоокеанский флот
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Во Владивостоке 80 воспитанников филиала петербургского Нахимовского военно-морского училища принесли торжественную клятву нахимовца.

Ритуал прошел у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной. Удостоверения и нагрудные знаки нахимовцев пятиклассникам вручил начальник штаба Тихоокеанского флота контр-адмирал Сергей Рекиш, ветераны Великой Отечественной войны и Тихоокеанского флота.

На торжественном митинге юных моряков на достойную учёбу напутствовали представители властей Приморья, чиновники Владивостока, общественники и, конечно же, взволнованные родители.

Торжество завершилось общим прохождением личного состава владивостокского филиала училища под его знаменем.

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