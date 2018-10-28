Призывникам Восточного военного округа ответят на все вопросы
В штабе Восточного военного округа для разъяснения тонкостей призыва граждан на военную службу начала работу «горячая линия».
По телефону (4212) 39-72-30 с 11:00 до 13:00 в рабочие дни офицеры организационно-мобилизационного управления штаба ВВО разъясняют вопросы, касающиеся сроков призывной кампании, медицинского переосвидетельствования, предоставления отсрочек и обеспечения вещевым имуществом на сборных пунктах.
Напомним, на территории военного округа идёт осенняя призывная кампания. Военные комиссариаты до 31 декабря призовут и отправят в войска около 8 тысяч новобранцев, проживающих в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что для организации призыва в ВВО работают 10 региональных сборных пунктов и 150 призывных пунктов.