Прокуратура Приморья: виновным в гибели людей на мосту грозит до семи лет

СЕГОДНЯ 06:37 2018-10-28T06:41:58+03:00

В пострадавшей в аварии Mazda находились 25-летняя Виктория Приставко и ее трехлетняя дочь — обе они погибли

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Прокуратура проверит, как власти Михайловского района исполняли закон по содержанию и обслуживанию рухнувшего в Приморье автомоста через реку Осиновка. Об этом рассказала старший помощник приморского прокурора Елена Телегина.

«В минувшую пятницу, 26 октября, на пятом километре дороги Осиновка — Рудная пристань в Михайловском районе произошло обрушение пролетов моста через реку Осиновка. По этому факту прокуратура начала проверку на предмет исполнения требований законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего участка дороги», — сказала Телегина.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по статье УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Санкция статьи предусматривает либо до пяти лет принудительны работ с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 27 октября на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и зажал иномарку. В этот момент в Mazda находились 25-летняя Виктория Приставко и ее трехлетняя дочь — обе они погибли. По распоряжению врио губернатора Олега Кожемяко, родственникам погибших помогут деньгами.