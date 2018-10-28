2018-10-28T07:55:52+03:00
Общество

Жителям Владивостока рассказали, что делать с холодными батареями

Ответ универсальный - звонить в свою управляющую компанию и требовать от них выполнять свою работу за ваши деньги
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

С начала отопительного сезона 25 октября во Владивостоке прежде всего приступили к запуску тепла в учреждения образования, здравоохранения и культуры.

В дома тепло будут подавать в течение нескольких дней. Этот процесс продлится до 31 октября.

На сегодня к отоплению подключено более половины всех школ и детских садов. Уже прогрелись батареи на объектах культуры (55 %) и здравоохранения (48,5 %).

Возможные проблемы при запуске отопления:

1) В вашей квартире холодные радиаторы — у соседей горячие. Это значит, что проблема кроется в неисправности системы отопления в отдельном помещении или наличии воздуха по конкретному стояку. Чтобы исправить ситуацию, необходимо обратиться с заявлением в свою управляющую компанию. После осмотра коммуникаций пришедший по вашей заявке специалист должен принять все меры по устранению выявленных неполадок.

2) Радиаторы не греют ни у вас, ни у соседей. Причин может быть две — управляющая компания не открыла задвижку, чтобы запустить теплоноситель в дом, или теплоноситель еще не подан до стены здания. В этом случае также необходимо обратиться в управляющую компанию — там расскажут о сроках подачи тепла, установленных управляющей компанией, либо о причинах отсутствия теплоносителя со стороны теплоснабжающего предприятия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Монополию» с приморским акцентом представят Владивостоку в Ночь искусств
Вечно молодых комсомольцев поздравили во Владивостоке
Прокуратура Приморья: виновным в гибели людей на мосту грозит до семи лет
Призывникам Восточного военного округа ответят на все вопросы
Юные нахимовцы дали клятву во Владивостоке
Инспекторы ГАИ высветили темные дела приморских водителей
Глава Минвостока взял под опеку раненого совенка
Родным погибших на рухнувшем в Приморье мосту помогут деньгами
Шокированному приморцу дали 15 суток за смертельный наезд на Русском
Сегодня во Владивостоке хмуро и мрачно, возможен дождь
По факту смертельного ДТП на мосту через Осиновку возбуждено уголовное дело
Спасатели: у погибших не было шансов выжить при обрушении моста через Осиновку
Городские службы Владивостока подготовлены к зиме на 90%
Лучших студентов 2018 года выбрали в Приморье
В Приморском океанариуме сразу два вида гекконов отложили яйца
Рабочие начали отсыпку временного проезда через село Осиновку
Международный аэропорт Владивосток переходит на зимнее расписание
Погода в Приморье на 27 октября: в крае небольшие осадки в виде дождя и снега
На Снеговой ребята в масках и с пистолетом украли у бизнесмена из Китая 3,5 миллиона рублей
Во Владивостоке на Светланской девушку зажало в расплющенном джипе
И сам чёрт не брат: житель Артёма «под мухой» зарезал родную бабушку