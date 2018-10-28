Жителям Владивостока рассказали, что делать с холодными батареями

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-28T07:55:52+03:00

Ответ универсальный - звонить в свою управляющую компанию и требовать от них выполнять свою работу за ваши деньги

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С начала отопительного сезона 25 октября во Владивостоке прежде всего приступили к запуску тепла в учреждения образования, здравоохранения и культуры.

В дома тепло будут подавать в течение нескольких дней. Этот процесс продлится до 31 октября.

На сегодня к отоплению подключено более половины всех школ и детских садов. Уже прогрелись батареи на объектах культуры (55 %) и здравоохранения (48,5 %).

Возможные проблемы при запуске отопления:

1) В вашей квартире холодные радиаторы — у соседей горячие. Это значит, что проблема кроется в неисправности системы отопления в отдельном помещении или наличии воздуха по конкретному стояку. Чтобы исправить ситуацию, необходимо обратиться с заявлением в свою управляющую компанию. После осмотра коммуникаций пришедший по вашей заявке специалист должен принять все меры по устранению выявленных неполадок.

2) Радиаторы не греют ни у вас, ни у соседей. Причин может быть две — управляющая компания не открыла задвижку, чтобы запустить теплоноситель в дом, или теплоноситель еще не подан до стены здания. В этом случае также необходимо обратиться в управляющую компанию — там расскажут о сроках подачи тепла, установленных управляющей компанией, либо о причинах отсутствия теплоносителя со стороны теплоснабжающего предприятия.