2018-10-28T08:48:01+03:00
Общество

«Монополию» с приморским акцентом представят Владивостоку в Ночь искусств

Библиотеки и дома культуры, маленькие и большие музеи, музыкальные школы и консерватории, галереи и концертные залы, арт-пространства и театры, площадки мегаполисов и сел — все будут открывать искусство для зрителя
Игорь СОРОКИН
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фото - музей им. Арсеньевафото - музей им. Арсеньева
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В «Ночь искусств» в Доме чиновника Суханова поговорят о тонкостях исторической реконструкции и представят уникальную игру.

Первая программа расскажет о том, как важно знать назначение узоров и не путать мужской и женский. А настольная игра продемонстрирует, как сложно было предпринимателям во Владивостоке начала XX века. Начало «Ночи искусств» — в 12 часов 4 ноября.

Ежегодное событие в мире культуры — «Ночь искусств» — во Владивостоке пройдет на площадке Дома чиновника Суханова. Здесь, в интерьерах XIX века, для гостей развернутся два представления. Первое — презентация уникальной игры, посвященной истории предпринимательства во Владивостоке. Как говорят ее разработчики, это своего рода «Монополия», но с приморским акцентом.

— Наша цель заключалась в том, чтобы рассказать детям, что такое было быть предпринимателем. Какие люди и с какими чертами характера связывали свою жизнь с этой сферой. Может быть, что-то откликнется у кого-то из наших посетителей и они тоже в будущем выберут предпринимательство как стиль жизни, — рассказывает директор Дома чиновника Суханова Жанна Славинская.

Аудитория игры — старшеклассники. Впрочем, могут попробовать свои силы и люди зрелого возраста. Презентация начнется 4 ноября в полдень. В дальнейшем, поиграть также можно будет в Доме чиновника Суханова.

А уже вечером 4 ноября рукодельниц Владивостока ждут на лекцию и мастер-класс по реконструкции. Участницы мастерской прикладного творчества «Нити» расскажут о тех тонкостях, которые необходимо знать каждому любителю старинной одежды и вышивки. Программа мастерской ориентирована на возрождение традиционного женского рукоделия и формирование этнокультурного пространства в современной среде. Начало лекции — в 18:00.

Слоган «Ночи искусств — 2018» организаторы определили как: «Искусство объединяет». Для культурных учреждений всей страны это возможность по-новому взглянуть на свои коллекции, заявить о себе, попасть на афиши, привлечь больше постоянных посетителей.

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