2018-10-28T09:33:19+03:00
Общество

Приморье закроет проблему Владивостока с зимней техникой за три года

Кожемяко поручил усилить подготовку к зиме и всеми силами завершить как можно больший объем ремонта на дорогах города до холодов
Игорь СОРОКИН
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Подготовку к зиме и вопросы по работе владивостокского предприятия «Содержание городских территорий» обсудил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко с его работниками и руководством.

Глава региона поздравил сотрудников с Днем автомобилиста. По его словам, это праздник не только водителей, но и всех, кто причастен к транспортной отрасли и ежедневно трудится на благо приморцев.

Врио губернатора обсудил с коллективом работу предприятия, в том числе, техническое переоснащение. Кожемяко поручил усилить подготовку к зиме и всеми силами завершить как можно больший объем ремонта на дорогах города до холодов.

«С техникой вам поможем», — пообещал Олег Николаевич.

Однако он акцентировал внимание на подготовке документации по закупке техники — надо детальнее прописывать техзадание на аукционы.

«То, что упущено за лето, трудно наверстать — это и конкурсы на покупку техники для уборки снега, и ремонт дорог. Поэтому сейчас город будет делать все, чтобы хотя бы использовать остаток денег за это короткое время. Состоится аукцион, часть техники придет до зимы. Но это всего 35 единиц, а необходимо более 80. Конечно, этого недостаточно. Мы предусмотрим в краевом бюджете на покупку техники в лизинг 750 миллионов рублей, по 250 миллионов в течение трех лет, чтобы полностью закрыть проблему», — заявил он.

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