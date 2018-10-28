Юбилей епархии и митрополита в Приморье отметят в День Октябрьской революции

СЕГОДНЯ 10:03 2018-10-28T10:03:34+03:00

Митрополит Вениамин в этом году отмечает восьмидесятилетие Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Совпадение дат не смущает православную братию, которой по определению чужды суеверия

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Владивостокская епархия готовится к торжествам по случаю 120-летия со дня образования епархии и 80-летию митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. По историческому совпадению, празднества начнутся 7 ноября - в день, который для многих приморцев был и остается Днем Октябрьской революции.

Накануне прошло заседание оргкомитета. В программе праздничных мероприятий намечено:

- 7 ноября в 16:00 всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе;

- 8 ноября в 9:00 литургия в Покровском соборе на день памяти святого великомученика Димитрия Солунского;

- 8 ноября в 18:00 в Приморском академическом краевом театре имени М. Горького состоится юбилейный вечер-концерт. На вечере ожидаются почётные гости, духовенство, представители приходов, общественники, молодежь.

Как рассказали в епархии, программа «Русь Святая, храни веру православную» включает торжественную часть, а также выступления митрополичьего хора, академического хора ДВФУ.

Кроме того, выступят ансамбль народной песни "Ярославна", детский коллектив Православной гимназии, хоровая студия "Камертон", солисты Ассамблеи народов Приморского края, Ванда Комарницкая (скрипка), хор ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, образцовый хореографический ансамбль «Алиса», ансамбль народной песни "Традиция".

Прозвучат духовные песнопения, народные песни, музыкальные произведения современных авторов. На экране будут демонстрироваться фото- видеоматерилы, отражающие православную жизнь Приморья и России.