Новый авиаперевозчик свяжет Приморье с Южной Кореей

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-28T10:21:32+03:00

Рейсы в Муан будут выполняться на воздушных судах Embraer ERJ-145

Изменить размер текста: A A

В декабре в Приморье заходит корейская авиакомпания Air Philip, которая будет выполнять полеты в Муан. Планируемая частота рейсов — трижды в неделю.

Как сообщили в Международном аэропорту Владивосток, рейсы в Муан будут выполняться на воздушных судах Embraer ERJ-145.

Всего число вылетов из Владивостока в Южную Корею с приходом нового перевозчика превысит 60 в неделю — по девять рейсов в день, в том числе до 45 рейсов в неделю в Сеул, 13 рейсов в неделю в Пусан и четыре рейса в неделю в Тэгу. На южнокорейском направлении рейсы из Кневичей продолжат выполнять «Аврора», S7 Airlines, Korean Airlines, Jeju Air, Eastar Jet, T’Way Air и Air Busan.

В зимнем расписании работы главного аэропорта Приморья запланирован целый ряд новых направлений — Фукуок, Далат (Вьетнам), Чэнду (Китай) и Саппоро (Япония).

Чартер по маршруту Владивосток — Фукуок будет выполнять Royal Flight на Boeing 757-200. Рейсы по маршрутам Владивосток — Харбин/Чанчунь — Далат, Владивосток — Чэнду — Утапао и Владивосток — Саппоро планируют выполнять «Уральские Авиалинии» на самолете А-320.

На китайском направлении авиакомпании «Уральские Авиалинии», «Аврора», S7 Airlines и NordStar будут выполнять рейсы в Пекин, Санью, Яньцзи, Харбин, Муданьцзян, Шанхай, Чанчунь и Гонконг. Рейсы в Токио — «Аврора» и S7 Airlines, в Бангкок — S7 Airlines и «Уральские Авиалинии». При этом по сравнению с прошлым зимним сезоном увеличится частота регулярных рейсов в Токио, Пекин и Санью.

Авиакомпании Air Koryo, Uzbekistan Airways продолжат выполнять регулярные рейсы в Пхеньян и Ташкент, а программа туристических чартерных рейсов в Юго-Восточную Азию будет представлена популярными маршрутами — Утапао, Пхукет, Камрань и Краби, полеты на которых будут выполнять авиакомпании AZUR Air и Royal Flight.

На внутрироссийских авиалиниях в зимнем сезоне регулярные рейсы традиционно выполняют «Аэрофлот» и «Россия» — в Москву, Хабаровск, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Читу, Улан-Удэ, Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

На внутрикраевых маршрутах «Аврора» будет выполнять до 30 рейсов в неделю из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Терней, Дальнереченск, Дальнегорск и Преображение.