Ветеранам ГУФСИН Приморья раздали заслуженные квартиры
В приморском ГУФСИН подвели итоги работы за девять месяцев.
На заседании рассмотрели итоги оперативно-служебной и финансово-экономической деятельности, воспитательной и психологической работы с осужденными, их медобеспечения. Были проанализированы накопившиеся проблемы и выработаны пути их решения.
Также в ходе коллегии начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин вручил диплом победителя XII Всероссийского смотра-конкурса ФСИН на лучшую журналистскую работу «На страже порядка» выпускающему редактору и корреспонденту «ОТВ-Прим» Дарье Орловой.
Ветеранам уголовно-исправительной системы под аплодисменты вручили ключи от новых квартир в Находке и Уссурийске.
Начальник межрегионального учебного центра ФСИН полковник внутренней службы Василий Гончарук вручил благодарственные письма начальнику Главного управления Вадиму Версткину. Также были отмечены начальники учреждений — Оксана Грицкова (ИК-10), Степан Пилипенко (ЛИУ-23), Андрей Кисель (ИК-41), Сергей Грицков (СИЗО-2) и Денис Мацкан (СИЗО-3).
Начальник ГУФСИН Вадим Версткин нацелил коллектив на плодотворную работу и обозначил приоритеты на ближайшее будущее.