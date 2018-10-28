2018-10-28T11:20:34+03:00
Общество

Ветеранам ГУФСИН Приморья раздали заслуженные квартиры

Ветеранам уголовно-исправительной системы под аплодисменты вручили ключи от новых квартир в Находке и Уссурийске
Игорь СОРОКИН
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фото - ГУФСИН по Приморьюфото - ГУФСИН по Приморью
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В приморском ГУФСИН подвели итоги работы за девять месяцев.

На заседании рассмотрели итоги оперативно-служебной и финансово-экономической деятельности, воспитательной и психологической работы с осужденными, их медобеспечения. Были проанализированы накопившиеся проблемы и выработаны пути их решения.

Также в ходе коллегии начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин вручил диплом победителя XII Всероссийского смотра-конкурса ФСИН на лучшую журналистскую работу «На страже порядка» выпускающему редактору и корреспонденту «ОТВ-Прим» Дарье Орловой.

Ветеранам уголовно-исправительной системы под аплодисменты вручили ключи от новых квартир в Находке и Уссурийске.

Начальник межрегионального учебного центра ФСИН полковник внутренней службы Василий Гончарук вручил благодарственные письма начальнику Главного управления Вадиму Версткину. Также были отмечены начальники учреждений — Оксана Грицкова (ИК-10), Степан Пилипенко (ЛИУ-23), Андрей Кисель (ИК-41), Сергей Грицков (СИЗО-2) и Денис Мацкан (СИЗО-3).

Начальник ГУФСИН Вадим Версткин нацелил коллектив на плодотворную работу и обозначил приоритеты на ближайшее будущее.

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