Сегодня во Владивостоке холодно, но без осадков
Сегодня, 29 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.
Это подразумевает в крае переменную облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, местами с дождем).
В отдельных районах гололедные явления. Ветер ночью северо-западный сильный, днем юго-западный умеренный до сильного. Воздух ночью +6...-7°C, днем +1...+10°C. Вода в Амурском заливе +13°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +12°C.
Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +4...+6°C.
В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +6...+8°C.
В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9°C.