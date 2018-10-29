2018-10-29T00:23:09+03:00
Общество

Сегодня во Владивостоке холодно, но без осадков

Обещанные приморским гидрометом снегопады где-то задерживаются, что не может не радовать
Игорь СОРОКИН
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Любоваться осенними красотами осталось недолго - ноябрь во Владивостоке, как известно, это уже зима. фото PixabayЛюбоваться осенними красотами осталось недолго - ноябрь во Владивостоке, как известно, это уже зима. фото Pixabay
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Сегодня, 29 октября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы.

Это подразумевает в крае переменную облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, местами с дождем).

В отдельных районах гололедные явления. Ветер ночью северо-западный сильный, днем юго-западный умеренный до сильного. Воздух ночью +6...-7°C, днем +1...+10°C. Вода в Амурском заливе +13°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +12°C.

Во Владивостоке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +4...+6°C.

В Уссурийске облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Воздух +6...+8°C.

В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +7...+9°C.

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