2018-10-29T00:12:44+03:00
Общество

Приморье поддержит патриотов рублём

Кожемяко согласился, что помощь государства здесь не просто необходима, а естественна
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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В Приморье поддержат тех, кто воспитывает молодежь в духе патриотизма. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с ветеранами боевых действий.

По словам самих ветеранов, на них возложена огромная воспитательная работа. Однако для лучшего результата нужна поддержка власти.

Кожемяко согласился, что помощь государства здесь не просто необходима, а естественна.

«Патриотические движения должны поддерживаться не только словами, но и делами — это и гранты, и другая помощь общественникам. Очень важно уважение государства к тем, кто его защитил, к людям, которые по зову души отдают время и силы воспитанию молодежи. Именно они, как никто лучше, могут заложить молодому поколению те качества, которые всегда сохраняют государство, семью, и воспитывать человека», — заявил врио губернатора.

Глава региона пояснил, что в Приморье примут недостающие законы по грантовой помощи, а в краевой бюджет заложат необходимое финансирование.

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