Приморье поддержит патриотов рублём
В Приморье поддержат тех, кто воспитывает молодежь в духе патриотизма. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с ветеранами боевых действий.
По словам самих ветеранов, на них возложена огромная воспитательная работа. Однако для лучшего результата нужна поддержка власти.
Кожемяко согласился, что помощь государства здесь не просто необходима, а естественна.
«Патриотические движения должны поддерживаться не только словами, но и делами — это и гранты, и другая помощь общественникам. Очень важно уважение государства к тем, кто его защитил, к людям, которые по зову души отдают время и силы воспитанию молодежи. Именно они, как никто лучше, могут заложить молодому поколению те качества, которые всегда сохраняют государство, семью, и воспитывать человека», — заявил врио губернатора.
Глава региона пояснил, что в Приморье примут недостающие законы по грантовой помощи, а в краевой бюджет заложат необходимое финансирование.