«Веселей, ребята»: психологи адаптируют новобранцев из Приморья к службе

СЕГОДНЯ 00:44 2018-10-29T00:44:40+03:00

Пополнение в войска ВВО прибывает в ходе призывной кампании «Осень-2018»

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Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа вместе с психологами и социологами соединений и воинских частей округа готовы к приему новобранцев.

На пунктах приема молодого пополнения в воинских частях округа психологи проведут первичное изучение новобранцев.

За первый месяц службы все призывники пройдут углубленное тестирование. Специалисты психологической службы помогут им в адаптации к армейским условиям.

Сотни психологов ВВО изучат молодое пополнение с помощью современных тестов, бесед, наблюдений, анализа характеристик и документов.

Запланированы различные тренинги: «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия». Все они призваны сплотить воинские коллективы.