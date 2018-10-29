«Веселей, ребята»: психологи адаптируют новобранцев из Приморья к службе
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа вместе с психологами и социологами соединений и воинских частей округа готовы к приему новобранцев.
На пунктах приема молодого пополнения в воинских частях округа психологи проведут первичное изучение новобранцев.
За первый месяц службы все призывники пройдут углубленное тестирование. Специалисты психологической службы помогут им в адаптации к армейским условиям.
Сотни психологов ВВО изучат молодое пополнение с помощью современных тестов, бесед, наблюдений, анализа характеристик и документов.
Запланированы различные тренинги: «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия». Все они призваны сплотить воинские коллективы.