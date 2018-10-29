Авиастроители помогли с ремонтом детской больницы в Приморье

СЕГОДНЯ 02:16 2018-10-29T02:16:10+03:00

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В детском отделении арсеньевской городской больницы завершают косметический ремонт и обновляют мебель.

Преображение стало возможным благодаря помощи от авиастроительной компании «Прогресс», входящей в холдинг «Вертолеты России».

Как сообщила главврач больницы Людмила Аплюшкина, холдинг «Вертолеты России» спонсировал ремонт более чем на полмиллиона рублей.

«Мы смогли выполнить качественный ремонт, что освежило детское отделение. Также обновили бОльшую часть мебели — кровати, тумбочки и матрацы», — рассказала Аплюшкина.

На заводе пояснили, что им приятно помогать учреждению, где лечат всех детей сотрудников авиакомпании.