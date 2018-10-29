Корвет «Громкий» покинул Владивосток ради финальных испытаний

СЕГОДНЯ 02:44 2018-10-29T02:44:33+03:00

Корвет проекта 20380 «Громкий» построен специально для ТОФ в рамках программы перевооружения Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

Корабль по плану еще до конца года должен пополнить состав Тихоокеанского флота

Изменить размер текста: A A

Корвет «Громкий» в воскресенье покинул порт Владивосток для ходовых испытаний. Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан второго ранга Николай Воскресенский.

«В соответствии с графиком новейший корвет „Громкий“, который в ближайшее время пополнит корабельный состав Тихоокеанского флота, вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания», — рассказал Воскресенский.

В акватории Японского моря корабль проходит через комплекс контрольных мероприятий, направленных на проверку заявленных тактико-технических характеристик.

Напомним, что с Амурского судостроительного завода корвет доставили во Владивосток 31 августа на финальный этап испытаний.

Справка "КП":

Корвет проекта 20380 «Громкий» построен специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

Корабли этого проекта («Громкий» - второй) разработаны Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» и предназначены для действий в ближней морской зоне, ведения борьбы с вражескими надводными кораблями и подводными лодками, артиллерийской поддержки морского десанта.

Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.