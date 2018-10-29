Рецидивистка сдавала жительницам Приморья несуществующие квартиры

СЕГОДНЯ 03:15 2018-10-29T03:15:45+03:00

Говорить о женской солидарности в этом случае не приходится: криминальный опыт научил мошенницу правилу "человек человеку волк"

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В Приморье полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве в Интернете.

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску обратилась 22-летняя девушка с сообщением о том, что она пострадала от мошенников. Жертва рассказала, что увидела на сайте объявление сдаче внаем квартиры по улице Нахимова.

Потерпевшая позвонила арендодателю и договорилась о встрече. В качестве предоплаты за жилье она перевела 15 тысяч рублей на указанную ей банковскую карту. Однако после этого собеседница перестала выходить на связь, не передав ключей от жилья и не объясняя причин такого поведения.

Вскоре полицейские установили и задержали 30-летнюю жительницу Уссурийска. В отделе злоумышленница призналась, что разместила на популярном сайте объявление о сдаче квартиры по несуществующему адресу. Главным условием сдачи жилья была предоплата. Таким образом, получив деньги на банковскую карту, оформленную на знакомого, женщина сразу же удаляла объявление и на связь не выходила.

Проверка показала, что задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

Позже с заявлением в полицию обратилась еще одна 32-летняя женщина, которая сообщила, о том, что перевела в качестве предоплаты за аренду этой же квартиры 7 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до пяти лет общего режима.