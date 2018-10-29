Официальная безработица во Владивостоке упала на треть

СЕГОДНЯ 03:48 2018-10-29T03:48:34+03:00

Основная доля городских организаций и ИП зарабатывают на оптовой и розничной торговле и авторемонте

Изменить размер текста: A A

Число зарегистрированных безработных во Владивостоке за 2018 год снизилось на 31,1 % по аналогии с тем же периодом 2017 года. Такие цифры прозвучали в мэрии на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ее участниками стали представители мэрии, профсоюзов и предприятий Владивостока, возглавил комиссию вице-мэр Игорь Ткаченко.

О показателях, характеризующих качество и уровень жизни владивостокцев, рассказала специалист горордского управления экономического развития Оксана Томко.

«На 1 июля во Владивостоке зарегистрировано 44,6 тысячи организаций и 19,7 тысяч индивидуальных предпринимателей, — сообщила она. — При этом численность организаций к периоду прошлого года снизилась на 2,8 %, а число индивидуальных предпринимателей выросло на 4,7 %. Основная доля организаций и ИП зарабатывают на оптовой и розничной торговле и авторемонте».

По сведениям Томко, в январе — июне 2018 года оборот средних и крупных организаций Владивостока составил 277,7 миллиардов рублей (113,2 % к аналогичному периоду 2017 года).

На 1 июля 2018 года число зарегистрированных безработных (561 человек) в городе снизилось на 31,1 % к периоду прошлого года.

Ранее «Комсомольская правда» - Владивосток писала о том, что на заседании трёхсторонней комиссии профсоюз педагогов поднял вопрос о едином стандарте оплаты труда по Приморью. Сегодня в результате многочисленных «новаций» молодые педагоги в школах Владивостока получают на одну ставку меньше, чем уборщицы и сторожа.