Одни падают, другие строятся: мост через Крыловку завершают в Приморье
Строительство моста через реку Крыловка в Приморье завершили на 90 %. Мостовики готовы к асфальтированию проезжей части.
«Здесь уже полностью выполнено дорожное полотно на пролетах моста, осталось его заасфальтировать. Пока ведём работы по сопряжению моста и подходов к нему, сооружению леерного ограждения, тротуарной части», — рассказали специалисты.
Кроме того, строители отсыпают земляное полотно на подходах. Планируется отсыпать 90 тысяч кубометров скального грунта, поскольку в основании болотистая почва. Открыть движение по новому мосту в село Крыловка должны до конца года.
Длина моста через Крыловку с подходами составит километр, самого моста — 72 метра. Переход будет иметь две полосы для движения шириной по 5 метров. Дорожное покрытие — асфальтобетон.