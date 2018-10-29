Одни падают, другие строятся: мост через Крыловку завершают в Приморье

СЕГОДНЯ 04:43 2018-10-29T04:43:03+03:00

Сейчас, как сообщили в Примавтодоре, идёт сооружение тротуарной части

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Строительство моста через реку Крыловка в Приморье завершили на 90 %. Мостовики готовы к асфальтированию проезжей части.

«Здесь уже полностью выполнено дорожное полотно на пролетах моста, осталось его заасфальтировать. Пока ведём работы по сопряжению моста и подходов к нему, сооружению леерного ограждения, тротуарной части», — рассказали специалисты.

Кроме того, строители отсыпают земляное полотно на подходах. Планируется отсыпать 90 тысяч кубометров скального грунта, поскольку в основании болотистая почва. Открыть движение по новому мосту в село Крыловка должны до конца года.

Длина моста через Крыловку с подходами составит километр, самого моста — 72 метра. Переход будет иметь две полосы для движения шириной по 5 метров. Дорожное покрытие — асфальтобетон.