2018-10-29T05:18:15+03:00
Происшествия

За смертельный наезд приморцу дали 37 месяцев колонии-поселения

Один из пострадавших скончался, а водитель, даже не подумав остановиться, продолжил свой ночной вояж
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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В Партизанском районе Приморья завершилось судебное слушание по делу о смертельном автонаезде.

Партизанский суд вынес приговор жителю Партизанска. Мужчину признали виновным по двум статьям УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «оставление в опасности».

Как установил суд, ДТП произошло майской ночью 2017 года. Фигурант, управляя Toyota Land Cruiser Prado и двигаясь по дороге между сёлами Новицкое и Николаевка, наехал на двух мужчин, остановившихся на обочине. Один из пострадавших скончался, а водитель, даже не подумав остановиться, продолжил свой ночной вояж. Более того, он был немало удивлён, когда в ближайшее время его задержали и предъявили обвинения.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 3 года 1 месяц колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года. Суд также удовлетворил гражданский иск вдовы, оставшейся с двумя детьми, на миллион рублей. Приговор в силу пока не вступил.

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