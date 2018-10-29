Россельхознадзор выяснил, сколько полей в Приморье уже заражено

СЕГОДНЯ 06:18 2018-10-29T06:18:15+03:00

Овощи и фрукты с зараженной земли нам продают без всяких скидок

По техногенному загрязнению плодородного слоя специалисты лаборатории провели 705 исследований образцов, отобранных инспекторами на землях сельхозназначения

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С начала года по 26 октября специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора провели 3020 исследований почв.

Из них 1600 проб отобрано по госзаданию на приморских сельскохозяйственных землях. По агрохимическим показателям (калий, фосфор, pH, гумус) проведено 987 исследований, из них в 239 случаях выявлены положительные обнаружения. Выявляемость составила 26,7 %.

По техногенному загрязнению плодородного слоя специалисты лаборатории провели 705 исследований образцов, отобранных инспекторами на землях сельхозназначения. В 120 случаях выявлены положительные обнаружения (пестициды, металлы). Таким образом, выявляемость составила 17 %.