Геройски воевавших в Чечне милиционеров помянули во Владивостоке

СЕГОДНЯ 06:51 2018-10-29T06:51:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владивостоке полицейские почтили память погибших сослуживцев.

18 лет назад, в 2000 году, в составе сводного отряда СОБР Дальневосточного РУБОП в Чечню прибыли боевые товарищи Вячеслав Власов, Алексей Селин, Олег Копылов, Олег Куртиян и Александр Морозов.

В ночь на 16 сентября чеченские боевики обстреляли пункт временной дислокации СОБР в селении Чири-Юрт. Находясь на посту боевого охранения, милиционеры уничтожили огневую точку боевиков, предотвратив потери.

Спустя две недели оперативно-боевая группа СОБР была обстреляна боевиками. Не обращая внимания на шквальный огонь противника, бойцы эвакуировали из зоны обстрела гражданских и, вернувшись на позицию, уничтожили двоих боевиков, которые вели огонь по блокпосту. Так милиционеры вновь не допустили гибели мирных граждан и потерь среди личного состава.

Однако 29 октября 2000 года оперативно-боевая группа Сводного отряда попала в засаду и была подорвана боевиками. В результате взрыва Вячеслав Власов, Алексей Селин, Олег Копылов, Олег Куртиян и Александр Морозов получили тяжелые ранения, от которых скончались.

За мужество, отвагу и самоотверженность указом президента милиционеры посмертно удостоены орденов Мужества и навечно зачислены в списки личного состава УМВД по Приморскому краю.

Коллеги, друзья и родственники собрались у мест захоронения бойцов приморского СОБР, возложили на могилы венки и цветы, почтили память минутой молчания.