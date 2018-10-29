Китай прислал во Владивосток рыбное филе под ртутным "соусом"

СЕГОДНЯ 08:06 2018-10-29T08:06:32+03:00

Лабораторный анализ проб от партии масляной рыбы показал превышение допустимого содержания ртути более чем в 2,5 раза

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Специалисты Россельхознадзора обнаружили в партии масляной рыбы, завезенной во Владивосток из Китая, превышение нормы по ртути в 2,5 раза.

Как рассказали в межрегиональном управлении Россельхознадзора, ртуть нашли в пятитонной партии замороженного филе масляной рыбы. Производителем значится китайская компания Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co Ltd.

Лабораторный анализ проб от партии масляной рыбы показал превышение допустимого содержания ртути более чем в 2,5 раза.

Сейчас продукция находится на складе во Владивостоке. Решение о дальнейшем использовании партии примет государственная ветеринарная инспекция Приморского края.