Китай прислал во Владивосток рыбное филе под ртутным "соусом"
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в партии масляной рыбы, завезенной во Владивосток из Китая, превышение нормы по ртути в 2,5 раза.
Как рассказали в межрегиональном управлении Россельхознадзора, ртуть нашли в пятитонной партии замороженного филе масляной рыбы. Производителем значится китайская компания Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co Ltd.
Лабораторный анализ проб от партии масляной рыбы показал превышение допустимого содержания ртути более чем в 2,5 раза.
Сейчас продукция находится на складе во Владивостоке. Решение о дальнейшем использовании партии примет государственная ветеринарная инспекция Приморского края.