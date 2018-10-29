Глава Приморья устроил разнос главам департаментов края

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-29T09:06:37+03:00

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Бюрократия, затянутые сроки ввода зданий и подключения к сетям — все это свидетельствует о слабом взаимодействии власти с бизнесом. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на совещании с департаментами края.

Глава региона безжалостно раскритиковал работу департаментов, которые в идеале должны бы улучшать инвестиционный климат. Однако в результате их работы по всем показателям инвестиционной привлекательности Приморье находится на 76-м месте из 85.

«По подключению к сетям у нас самый низкий показатель в стране! Вы должны быть помощниками бизнесу, а вместо этого строите барьеры. Если длительность процедур не будет изменена в ближайшее время, ответственные, от вице-губернатора и до руководителей сетевых хозяйств, будут уволены», — заявил он.

С получением разрешения на строительство, а также сдачей готовых объектов ситуация ничуть не лучше.

«Объект сдается дольше, чем строится. Иногда уходит 14 месяцев на то, чтобы поставить его на учет. Это как понять? Люди не получают свои помещения, город — налоги, строитель не может получить деньги и приступить к другой стройке», — отметил врио губернатора.

Очевидно, что большая часть претензий здесь адресована департаменту градостроительства Приморья.