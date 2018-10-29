Отказ тормозов повлёк страшную аварию во Владивостоке

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-29T10:17:32+03:00

Перекресток Светланской и Капитана Шефнера - место опасное, и аварии здесь не редкость, но такое случается не каждый день

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Учетная авария произошла в районе стадиона «Авангард» во Владивостоке. Пострадали три автомобиля, есть и госпитализированные люди.

По словам очевидцев, Suzuki Escudo под управлением молодой горожанки нёсся по Светланской со стороны площади Луговая. Не сбавляя скорости, машина вылетела на перекрёсток улиц Светланской и Шефнера на красный сигнал светофора.

В этот момент со стороны Капитана Шефнера на перекрёсток выезжали Isuzu Bighorn и Toyota Noah. От мощного удара машины буквально разлетелись по сторонам.

На место вскоре прибыли экипажи скорой помощи, спасатели и пожарные. Пострадавшую с большими предосторожностями извлекли из смятого салона Suzuki Escudo. Хозяйку Suzuki в тяжёлом состоянии доставили в «тысячекоечную» больницу. Девушка успела рассказать, что она пыталась остановить машину, но тормоза почему-то отказали.

Водитель Isuzu Bighorn также госпитализирован. Находившимся в Toyota Noah водителю и пассажиру повезло: они остались практически невредимы.

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы. Авария, помимо всех прочих бед, спровоцировала затор на Светланской улице.