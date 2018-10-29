Таможня Владивостока отчиталась о предотвращённом ущербе на миллиарды рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-29T11:33:54+03:00

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За девять месяцев 2018 общая сумма наложенных владивостокской таможней и судами штрафов превысила 4,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил начальник таможни Олег Ануфриев.

С начала года таможня краевого центра возбудила 34 уголовных дела, в 2017 году за тот же период — 10 уголовных дел. Общий размер уклонения от уплаты платежей составил 191,8 миллиона рублей, стоимость контрабанды и незадекларированной наличности — 10,7 миллиона рублей. Выявлены и пресечены факты перевода денег по недействительным документам, а также невозврата из-за границы более 2 миллиардов рублей.

За девять месяцев 2018 года владивостокская таможня направила в суд три уголовных дела по фактам незаконного провоза денег через границу. Одно из дел суд уже рассмотрел и вынес приговор гражданину Северной Кореи — штраф в 97,8 тысячи рублей.

За девять месяцев 2018 года владивостокская таможня возбудила 1821 дело об административных правонарушениях, что на 10 % больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этом году 43 % дел возбуждено по так называемым «контрабандообразующим» составам. В основном правонарушения связаны с недостоверным декларированием товаров. В первую очередь, это ширпотреб, автомобили, автозапчасти, одежда, обувь, пищевые продукты, табак, мебель, постельные принадлежности, игрушки и спортивный инвентарь.