Рыбалка в охранной зоне ЛЭП смертельно опасна!

СЕГОДНЯ 02:00 2018-10-29T16:35:15+03:00

Энергетики бьют тревогу: рыбаки не соблюдают запрет на ловлю рыбы под линиями электропередачи, что приводит к несчастным случаям

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В сентябре в районе посёлка Пограничный Октябрьского района произошёл несчастный случай с рыбаком. Во время ловли рыбы местный житель приблизился удилищем телескопической удочки на недопустимое расстояние к проводам ЛЭП 35 кВ, в результате чего получил электротравму. Мужчине очень повезло, что остался жив.

Причиной несчастного случая стало нарушение рыбаком «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», которые утверждены постановлением Правительства № 160 от 24 февраля 2009 года.

О чём следует знать любителям рыбалки

Рыбалка в охранных зонах линий электропередачи категорически запрещена из-за опасности поражения электрическим током. Для того, чтобы рыболовы помнили о правилах безопасности на рыбалке, на сами удилища часто наносятся специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли вблизи ЛЭП.

Обращайте внимание на наличие вблизи водоёма или зоны отдыха энергообъектов. Сами по себе они безопасны, но человек может спровоцировать несчастный случай, даже ненамеренно. Сама удочка может и не коснуться проводов, а только приблизиться на недопустимое расстояние. Полутора метров будет достаточно, чтобы человек получил электротравму. Последствия могут быть очень тяжёлыми, вплоть до летального исхода.

Будьте внимательны и при перемещениях под проводами ЛЭП. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние.

Также опасность для рыболовов представляют разжигание костров или организация стоянок в охранных зонах высоковольтных линий, особенно при сильном ветре или в грозу. Перед тем, как приступить к рыбалке или отдыху у воды, лучше убедиться в том, что рядом нет линий электропередачи или другого электрооборудования.

Энергетики приморского филиала АО «ДРСК» предупреждают:

- Рыбалка в охранной зоне ЛЭП, а также в местах пересечения линий с озерами и реками или в местах расположения ЛЭП вдоль береговых линий водоёмов запрещена!

- Категорически запрещено выбирать место для рыбалки, устраивать туристические стоянки, разводить костры в охранной зоне ЛЭП!

- Нельзя проходить вблизи или непосредственно под ЛЭП с разложенной удочкой!

Обращайте внимание на предупреждающие знаки и плакаты, размещённые на опорах ЛЭП, в том числе установленных рядом с водоёмами - разъясните правила электробезопасности своим детям!