Приморье поможет пекарям удержать цены на хлеб для простых людей

СЕГОДНЯ 00:56 2018-10-30T00:56:10+03:00

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В Приморье внедрят поддержку производителей социально значимых продуктов питания. Об этом заявил врио губернатора Олег Кожемяко на встрече с коллективом АО «Владхлеб».

Врио губернатора посетил несколько цехов, где осмотрел оборудование и процесс изготовления выпечки. После этого Кожемяко обсудил с пекарями работу их предприятия, а также вопросы, волнующие приморцев, — здравоохранение, спорт, образование, поддержку молодых семей.

Олег Кожемяко подчеркнул, что важно поддерживать социально значимый бизнес. По его словам, в регионе проработают ряд мер по поддержке таких предприятий, как «Владхлеб».

«Предприятиям, которые занимаются выпечкой хлеба, конечно, нужна поддержка и выстроенная политика, в том числе по закупкам, что позволит поставлять качественную продукцию в социальные учреждения. Везде это было, везде это есть. Это субсидирование затрат на электроэнергию, на определенные виды продукции, это и лизинговые платежи на обновление мощностей.

Думаю, что такая практика должна быть и у нас, и она обязательно будет. Это даст возможности стабильно держать цены на продукцию для населения», — заявил он.