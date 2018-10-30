Очистные сооружения Владивостока стали лучше фильтровать

СЕГОДНЯ 01:34 2018-10-30T01:34:58+03:00

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Примводоканал исправил работу очистных сооружений Владивостока. Это позволило значительно улучшить показатели очистки.

Как рассказали специалисты краевого предприятия, новые технологии позволяют оптимизировать процесс очистки стоков и добиться улучшения показателей. На сегодня очистка вод уже стала лучше по сравнению с весенними показателями, например, по аммонию и фосфору. Кроме того, удалось убрать неприятный запах стоков.

«Центральные очистные сооружения могут очищать до 160 тысяч кубометров в сутки стоков, сейчас загрузка составляют около 90 тысяч кубометров. Резерв дает возможность подключать новых потребителей по мере развития строительства и подключения иных потребителей», — пояснили в Примводоканале.

Отметим, в основу технологии в 2012 году была положена биоочистка сточных вод, представляющая собой очистку стоков в так называемых аэротенках. В процессе эксплуатации сооружений были выявлены недоработки.

«Кроме того, не всегда получалось достигнуть нормативов качества сточных вод на выходе с очистных сооружений, например, по фосфорам. Также выяснилось, что за время эксплуатации комплекса состав сточной воды сильно изменился по сравнению с проектным», — уточнили на предприятии.

Все эти факторы требовали корректировки процесса, и Примводоканал искал оптимальные решения.

В 2018 году блоки биоочистки освободили от накопившихся песка и взвесей, которых за несколько лет собралось около 10 тонн. За счет этой меры удалось убрать и неприятный запах стоков. Параллельно с этим решается задача, как уменьшить накопление песка на будущее.

Сейчас на очистных монтируют перегородку для вытеснения воды и насыщения ее кислородом. Все эти работы уже принесли результат: качество очистки вод значительно выросло.

Как отметили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, за прошедший год сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75 %. Сейчас во Владивостоке очищается более 85 % всех канализационных стоков.

В данный момент идёт работа по переключению 16 оставшихся канализационных выпусков, 12 из которых закончат в этом году.