Мэрия Владивостока заверяет горожан в безопасности Рудневского моста
Мэрия Владивостока сообщает горожанам, что вопреки их опасениям движение по Рудневскому мосту совершенно безопасно, а потому продолжается в штатном режиме.
Ранее специалисты «ДорМостПроекта» полностью обследовали техсостояние Рудневского моста. Изучение установило, что при соблюдении правил дорожного движения и заданных знаками ограничений движение по мосту не должно вызывать опасений у водителей легкового транспорта. При этом большегрузам въезд на мост давно запрещён. .
«На Рудневском мосту разрешено двигаться легковому автотранспорту высотой до 3,5 метров, мотоциклам, велосипедам. Об этом информируют дорожные знаки, установленные на подъездах к путепроводу», — подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока.
В управлении добавили, что и на самом мосту, и под ним в этом году выполнили ряд работ. В подмостовом пространстве возвели бетонный конус моста и провели отсыпку скальным грунтом. На подходе к путепроводу со стороны улицы Баляева привели в порядок ливнёвку: установили дождеприёмную камеру с ливнеприёмными решётками, смонтировали дождеприёмный колодец, постелили щебёночное основание и восстановили асфальтобетонное покрытие. Кроме того, летом бригады рабочих выполнили аварийно-восстановительный ремонт проезжей части.
Поскольку Рудневский мост — важная составляющая в транспортной системе Владивостока, но уже вырабатывает свой ресурс, городу нужен новый современный путепровод. Он будет отвечать всем требованиям и строительным нормам, выдерживать высокую нагрузку и обеспечивать большую пропускную способность. Поэтому уже прорабатывается техзадание на проектно-сметную документацию для строительства нового путепровода.
«Планируется, что новый путепровод через улицу Снеговую будет двухполосным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию. Таким образом, после завершения всех этапов работ Владивосток получит четырёхполосное мостовое сооружение», — уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток.
Справка КП
Рудневский мост через улицу Снеговая — 18-пролётный железобетонный мост, общей длиной 504 метра, с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами — по 1,6 метра. Движение по мосту идёт с запретом для большегрузов.