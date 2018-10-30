Мэрия Владивостока заверяет горожан в безопасности Рудневского моста

СЕГОДНЯ 02:04 2018-10-30T02:05:25+03:00

После трагедии на мосту через Осиновку в Приморье тема аварийных путепроводов вновь стала актуальна для всего региона

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Мэрия Владивостока сообщает горожанам, что вопреки их опасениям движение по Рудневскому мосту совершенно безопасно, а потому продолжается в штатном режиме.

Ранее специалисты «ДорМостПроекта» полностью обследовали техсостояние Рудневского моста. Изучение установило, что при соблюдении правил дорожного движения и заданных знаками ограничений движение по мосту не должно вызывать опасений у водителей легкового транспорта. При этом большегрузам въезд на мост давно запрещён. .

«На Рудневском мосту разрешено двигаться легковому автотранспорту высотой до 3,5 метров, мотоциклам, велосипедам. Об этом информируют дорожные знаки, установленные на подъездах к путепроводу», — подчеркнули специалисты управления дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

В управлении добавили, что и на самом мосту, и под ним в этом году выполнили ряд работ. В подмостовом пространстве возвели бетонный конус моста и провели отсыпку скальным грунтом. На подходе к путепроводу со стороны улицы Баляева привели в порядок ливнёвку: установили дождеприёмную камеру с ливнеприёмными решётками, смонтировали дождеприёмный колодец, постелили щебёночное основание и восстановили асфальтобетонное покрытие. Кроме того, летом бригады рабочих выполнили аварийно-восстановительный ремонт проезжей части.

Поскольку Рудневский мост — важная составляющая в транспортной системе Владивостока, но уже вырабатывает свой ресурс, городу нужен новый современный путепровод. Он будет отвечать всем требованиям и строительным нормам, выдерживать высокую нагрузку и обеспечивать большую пропускную способность. Поэтому уже прорабатывается техзадание на проектно-сметную документацию для строительства нового путепровода.

«Планируется, что новый путепровод через улицу Снеговую будет двухполосным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию. Таким образом, после завершения всех этапов работ Владивосток получит четырёхполосное мостовое сооружение», — уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток.

Справка КП

Рудневский мост через улицу Снеговая — 18-пролётный железобетонный мост, общей длиной 504 метра, с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами — по 1,6 метра. Движение по мосту идёт с запретом для большегрузов.