Пожар на «Китай-городе» во Владивостоке тушили семь часов

СЕГОДНЯ 02:45 2018-10-30T02:54:37+03:00

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Краевое ГУ МЧС по Приморью отчиталось о тушении грандиозного пожара на Выселковой.

Как сообщили в ведомстве, открытое горение на складе стройматериалов торгового комплекса «Китай-город» во Владивостоке ликвидировали 30 октября в 1:30. После этого пожарные начали проливку и разбор конструкций.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по Приморью Михаил Исаметов, на месте пожара задействовали 33 человека и 13 единиц техники. По предварительной оценке общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что 29 октября в 18:20 на пульт городской пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на складе строительных материалов на улице Выселковая.

В 18:26 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В 20:52 пожар был локализован.