Пожар на «Китай-городе» во Владивостоке тушили семь часов
Краевое ГУ МЧС по Приморью отчиталось о тушении грандиозного пожара на Выселковой.
Как сообщили в ведомстве, открытое горение на складе стройматериалов торгового комплекса «Китай-город» во Владивостоке ликвидировали 30 октября в 1:30. После этого пожарные начали проливку и разбор конструкций.
Как сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по Приморью Михаил Исаметов, на месте пожара задействовали 33 человека и 13 единиц техники. По предварительной оценке общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, что 29 октября в 18:20 на пульт городской пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на складе строительных материалов на улице Выселковая.
В 18:26 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. В 20:52 пожар был локализован.