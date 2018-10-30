Банковский пластик всё чаще заменяет приморцам наличные

СЕГОДНЯ 04:08 2018-10-30T04:08:31+03:00

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Свыше ста миллионов покупок оплатили жители Приморья «пластиком» за первые полгода-2018. Число транзакций по оплате товаров и услуг увеличилось в полтора раза: за тот же период 2017 года в крае совершили 68 миллионов таких операций.

В общей сложности на 1 июля 2018 года с использованием платёжных карт в Приморье совершили почти 124 миллиона операций. Это на 35 % больше аналогичного периода 2017 года. Общая сумма транзакций выросла на 13% и превысила 308 миллиардов рублей.

Жители и гости Приморья расплатились картами в торгово-сервисной сети на общую сумму 103 миллиардов рублей, что на 38 % больше периода 2017 года. Средний чек снизился со 109 до 101 рубля.

Темпы роста безналичных платежей в крае превышают темпы роста операций по снятию наличности. Объём операций по снятию наличных по итогам первого полугодия увеличился менее чем на 4 %, их удельный вес в общем объёме операций по картам снизился на 6 %.

Вместе с этим почти на 30 % выросло количество электронных терминалов в крае — в первом полугодии их насчитывалось более 31,1 тысяч. Число банковских карт увеличилось на 2 % — свыше 3,3 миллионов, в том числе жители Приморья получили 505 тысяч карт национальной платёжной системы «Мир».

«В Приморском крае налицо общероссийская тенденция активного развития системы безналичных платежей. Сумма среднего чека планомерно снижается. Это говорит о том, что граждане всё чаще используют карты при повседневных тратах», — отметил начальник отдела платёжных систем и расчётов Дальневосточного ГУ Банка России Олег Белохон.