Жительница Владивостока «отблагодарила» подругу кражей золота и бриллиантов
Жительница Владивостока пойдёт под суд за хищение украшений у знакомой.
Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против жительницы Владивостока. Её обвинили в краже в крупном размере.
По версии следствия, преступление произошло, когда фигурантка проживала в квартире у своих знакомых.
Зная, что хозяйка жилья надолго уехала из России, злоумышленница сдала ее украшения стоимостью почти 600 тысяч рублей в ломбард, а вырученные деньги растратила на собственные удовольствия. Вернувшись домой и обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд. Кроме того, потерпевшая заявила гражданский иск о возмещении ущерба.