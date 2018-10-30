2018-10-30T04:20:55+03:00
Происшествия

Жительница Владивостока «отблагодарила» подругу кражей золота и бриллиантов

Добросердечная дама пустила приятельницу пожить у себя дома, а сама уехала в долгое путешествие, - и очень зря
Игорь СОРОКИН
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фото - pixabay.comфото - pixabay.com
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Жительница Владивостока пойдёт под суд за хищение украшений у знакомой.

Прокурор Фрунзенского района утвердил заключение по уголовному делу против жительницы Владивостока. Её обвинили в краже в крупном размере.

По версии следствия, преступление произошло, когда фигурантка проживала в квартире у своих знакомых.

Зная, что хозяйка жилья надолго уехала из России, злоумышленница сдала ее украшения стоимостью почти 600 тысяч рублей в ломбард, а вырученные деньги растратила на собственные удовольствия. Вернувшись домой и обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас уголовное дело направлено во Фрунзенский суд. Кроме того, потерпевшая заявила гражданский иск о возмещении ущерба.

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