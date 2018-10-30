2018-10-30T05:07:50+03:00
Происшествия

«Перевёртыш» на Весенней стал предупреждением водителям Владивостока

Больше затягивать со сменой автомобильной резины уже нельзя
Игорь СОРОКИН
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фото - РИА Vladnewsфото - РИА Vladnews
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В пригороде Владивостока на обледеневшей с утра трассе опрокинулась Honda CR-V. В ГИБДД подтвердили сам факт аварии, но добавили, что водитель остался жив.

Как сообщают приморские Instagram-паблики, посвященные авариям и ДТП, на улице Весенняя, где и случился «перевёртыш», ситуация по утрам весьма опасна для тех автомобилей, чьи владельцы до сих пор не поменяли резину. Аварийные эпизоды с приходом заморозков здесь случаются всё чаще.

Напомним, что глава приморского гидромета Борис Кубай еще на минувшей неделе предупредил жителей края о том, что на регион идут два снегопада, один за другим. В связи с этим он призвал пешеходов доставать зимнюю обувь, а автомобилистов — как можно скорее менять резину, чтобы не плодить аварии и заторы на заснеженных дорогах.

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