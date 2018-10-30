Судимый приморец хранил в подсобке восемь баулов марихуаны

СЕГОДНЯ 05:38 2018-10-30T05:38:57+03:00

Возбуждено уголовное дело по 228-й «наркостатье» УК РФ. Санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы

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В Приморье полицейские изъяли крупную партию марихуаны.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Уссурийску задержали 43-летнего приморца, изготовлявшего и хранившего наркотики.

При обыске в подсобке по улице Минеральная полицейские обнаружили восемь пакетов с растительной массой, папиросы, свертки с веществом, похожим на табак. Всё изъятое отправили в экспертно-криминалистический отдел.

Экспертиза показала, что изъятое не что иное как марихуана общей массой более 61 килограмма, а также смесь табака с гашишным маслом массой свыше 4,5 граммов, что квалифицируется как крупный размер.

В отделе полиции уссуриец признался, что недалеко от фермерского хозяйства своего отца обнаружил кусты дикорастущей маньчжурской конопли, которые оборвал, высушил и хранил для себя. При этом проверка показала, что мужчина уже судим за наркопреступления.

Возбуждено уголовное дело по 228-й «наркостатье» УК РФ. Санкция предусматривает до десяти лет лишения свободы.