Главное медицинское событие стран АТР пройдет в Корее

СЕГОДНЯ 05:45 2018-10-30T05:45:57+03:00

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Девиз мероприятия: «Медицинский туризм – движущая сила экономического роста 21-го века!» очень современен, ведь Южная Корея сегодня прочно укрепилась в списке лидеров медицинского туризма, а престижная Премия «MedicalAsia» только подогревает интерес ведущих игроков мирового рынка медицинских услуг, авторитетных ученых и специалистов из Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ежегодная встреча в Сеуле – это обмен практиками и достижениями, сотрудничество в сфере медицинского туризма, глобализация азиатской индустрии здравоохранения, развитие конкурентоспособных медицинских услуг, знакомство с лучшими клиниками, фармацевтическими компаниями, профессиональными сообществами Кореи.Традиционно в рамках мероприятия проходят дискуссионные площадки, информационные встречи, выставки медицинской, фармацевтической продукции, профессиональной косметики, специализированные семинары и экскурсии в ведущие медицинские центры страны утренней свежести.

Но главной интригой 11-ой премии «MedicalAsia», безусловно, станет торжественная церемония награждения победителей. Именно здесь рождаются новые имена, новые фавориты и лидеры. Члены Экспертного совета, а это светила медицины Азии, ученые с мировым именем, вручат награды лучшим медицинским центрам и многопрофильным клиникам, фармацевтическим компаниям, государственным структурам Кореи. Именно здесь вся Корея узнает имя доктора, которого наградят Дипломом «Доктор года – 2018».Специальные призы также получат медицинские ассоциации, журналисты медицинских журналов и изданий, общественные деятели.

Международная премия «MedicalAsia» активно поддерживается Министерством здравоохранения Южной Кореи, Управлением продовольственной безопасности и Национальной Организацией Туризма Кореи (НОТК). В этом году она пройдет уже в одиннадцатый раз, и это событие неизменно вызывает интерес мировых СМИ, уже аккредитованы сотни журналистов теле- и радиокомпаний, печатных и интернет изданий. Впервые приглашение получили представители медиахолдинга «Комсомольская правда».