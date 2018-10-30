Медик из Приморья оформляла на флот всех подряд - за взятки

СЕГОДНЯ 06:40 2018-10-30T06:40:46+03:00

Получить медосвидетельствование в её поликлинике было не просто, а проще простого

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В Находке суд рассмотрит уголовное дело о коррупционном преступлении.

Прокурор Находки утвердил заключение по уголовному делу против местной жительницы. Её обвиняют в совершении свыше 18 преступлений, по статье «мелкое взяточничество» и 18 эпизодах служебного подлога.

По версии следствия, преступления совершались, когда фигурантка заведовала отделением профосмотров одной из городских поликлиник.

Действуя из корысти, заведующая согласилась на предложения посредника за мзду вносить в медзаключения граждан ложные сведения об их осмотре всеми специалистами, хотя на самом деле никакого обследования они не проходили.

Кроме этого, за вознаграждение фигурантка составляла сертификаты моряка и личные медкнижки, внося в них сведения о якобы пройденных пациентами исследованиях и об отсутствии у них медицинских противопоказаний к работе матросами. Сейчас уголовное дело ушло в суд.