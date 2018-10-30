2018-10-30T07:10:23+03:00
Общество

Жильё в Приморье подключили к теплу на 95 %

По каждой внештатной ситуации нужно принимать оперативные решения
Игорь СОРОКИН
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В Приморье почти завершился процесс запуска отопления в жилфонд и соцобъекты.

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, на сегодня подключено 11 314 из 11 798 домов и 1 641 из 1 660 социально значимых объекта.

«В работе 847 котельных, оставшиеся 10 запускаются. Подключение жилфонда составляет более 95 %, соцобъектов — почти 99 %», — уточнила глава департамента Елена Пархоменко.

По ее словам, оставшиеся объекты запитают к теплу в течение нескольких дней.

Елена Пархоменко отметила, что обо всех неисправностях при запуске отопления необходимо сообщать по телефонам диспетчерских служб.

Кроме этого, в госжилинспекции Приморья открыли «горячую линию». По телефону: 8 (4232) 243-26-32, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.

Напомним, ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что контроль за началом и прохождением отопительного сезона должен быть жестким. По его словам, тепло должно прийти во все учреждения и квартиры приморцев вовремя. По каждой внештатной ситуации нужно принимать оперативные решения.

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