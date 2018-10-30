2018-10-30T07:19:55+03:00
Политика

Приморье пока отстаёт по новобранцам осеннего призыва

Наиболее активно призыв идет в Забайкальском и Камчатском краях
Игорь СОРОКИН
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Четыре региона, а именно Якутия, Бурятия, Амурская область и Приморье, начали отправлять новобранцев в войска для прохождения службы. По призыву отсюда уже убыло более 500 человек.

В то же время военные комиссариаты Восточного военного округа на сегодня приняли решения о призыве около 5 тысяч граждан.

Для определения категории годности к военной службе на призывные комиссии на территории ВВО вызвали более 13,5 тысяч молодых людей.

Наиболее активно призыв идет в Забайкальском и Камчатском краях.

Для качественной отправки молодого пополнения в войска на 10 сборных пунктах запасено порядка 8 тысяч индивидуальных рационов питания, несессеров, комплектов вещевого имущества и зимней формы.

Как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, до 31 декабря в военном округе призовут и отправят в войска около 8 тысяч граждан, проживающих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

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