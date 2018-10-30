Приморье пока отстаёт по новобранцам осеннего призыва
Четыре региона, а именно Якутия, Бурятия, Амурская область и Приморье, начали отправлять новобранцев в войска для прохождения службы. По призыву отсюда уже убыло более 500 человек.
В то же время военные комиссариаты Восточного военного округа на сегодня приняли решения о призыве около 5 тысяч граждан.
Для определения категории годности к военной службе на призывные комиссии на территории ВВО вызвали более 13,5 тысяч молодых людей.
Наиболее активно призыв идет в Забайкальском и Камчатском краях.
Для качественной отправки молодого пополнения в войска на 10 сборных пунктах запасено порядка 8 тысяч индивидуальных рационов питания, несессеров, комплектов вещевого имущества и зимней формы.
Как сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, до 31 декабря в военном округе призовут и отправят в войска около 8 тысяч граждан, проживающих на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.