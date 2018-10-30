2018-10-30T07:51:17+03:00
Общество

Парк культуры и отдыха обустроили по выбору жителей приморского Кавалерово

В следующем году в парке сколотят новую сцену, оборудуют детскую площадку
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Выбранный кавалеровцами в ходе рейтингового голосования 18 марта парк отремонтировали по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказал глава Кавалеровского района Сергей Гавриков, реконструкцию парка разбили на два года. В этом году на благоустройство бюджеты разных уровней направили почти 7 миллионов рублей. Общая стоимость проекта превысила 16 миллионов рублей.

«Сейчас мы восстановили пешеходные дорожки, замостив их плиткой, полностью обновили освещение — заменили кабели, установили столбы, торшеры», — пояснил глава.

По словам Гаврикова, навели порядок и с посадками — убрали сухостои и гнилые деревья, обрезали кроны.

Руководитель района отметил, что жители сами выбрали эту общественную территорию для благоустройства.

«В день выборов президента люди проголосовали за то, чтобы городской парк стал комфортным местом отдыха. Благодаря приоритетному проекту район смог начать ремонт», — уточнил Сергей Гавриков.

В следующем году в парке сколотят новую сцену, оборудуют детскую площадку. Кавалеровский район второй год принимает участие в федеральном проекте. Так, в прошлом году благоустроили дворики, отремонтировали несколько крупных площадок отдыха.

Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко напомнила, что в этом году в Приморье по программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован ремонт 59 общественных территорий, в том числе, пять парков. Уже завершено благоустройство 25 объектов в 19 муниципалитетах.

Отметим, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко считает необходимым увеличить финансирование на благоустройство. По его мнению, жители вместе с муниципальными властями должны определить, какие объекты нужно отремонтировать, что сделать в первую очередь, а край в этом поможет.

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