Гостиницы Hyatt снова выставят на аукцион

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-30T11:07:28+03:00

"Хаятты" должны были достроить ещё к саммиту АТЭС в 2012 году Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Ранее один из недостроев пытались продать с молотка в 2017 году

Изменить размер текста: A A

Два скандальных объекта саммита АТЭС-2012, владивостокские гостиницы Hyatt, снова отправятся на аукцион по продаже. В этот раз делу сулит удача - появились заинтересованные покупатели из Кореи и Японии.

В начале 2019 года гостиницы «Хаятт» попытаются продать с молотка зарубежным компаниям. О таком решении заявил полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев на встрече с представителями японского бизнеса. По его словам, он уже обсудил продажу с врио губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, и он согласен с таким намерением.

- Мы уже обсудили этот вопрос со Сбербанком, там у нас есть «Русский аукционный дом», они тоже готовы заниматься этим процессом, - передаёт ТАСС слова полпреда главы российского государства.

При этом на встрече с японскими бизнесменами Юрий Трутнев спросил, готовы ли их сторона принять участие в аукционе. Положительно на этот вопрос ответила представители одной из компаний – сети гостиниц Ocura. Также вице-премьер добавил, что интерес к указанным отелям проявляли фирмы из Южной Кореи.

Напомним, что «Хаятт» на Бурном уже пытались продать в 2017 году, однако покупателей на него не нашлось и лот пришлось снять с продажи.