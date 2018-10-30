2018-10-30T11:12:17+03:00
Общество

Приморцев приглашают пробежать ради здоровья детей

"Стань членом «Команды добра»!", - призывают организаторы
Игорь СОРОКИН
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Массовые забеги стали уже неотъемлемой частью жизни ВладивостокаМассовые забеги стали уже неотъемлемой частью жизни Владивостока
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Фонд «ВладМама» анонсировал в своих соцсетях проведение 4 ноября благотворительного забега. Организаторами забега выступают фонд «ВладМама», беговой клуб Run DNS RUN и недавно созданное общественное движение «Команда Приморья».

Стартовый городок откроется по адресу ул. Набережная, 7 возле водной станции ТОФ в 9:00. Старт забега — в 10:00. Участники благотворительного забега «Команда добра» добегут до спорткомплекса «Олимпиец» и вернутся обратно к точке старта, а на финише всех участников будут ждать памятные медали.

К участию приглашаются все желающие, кто хочет внести свой вклад в благое дело — поддержать больных детишек. Участие в забеге бесплатное. Каждый из вас может внести добровольное пожертвование — специальную коробку для пожертвований установят в точке старта. Все средства буду переданы фонду «ВладМама».

"Неважно, побежите вы ради благотворительности или просто в поддержку идей фонда, являетесь вы профессиональным бегуном или хотите попробовать свои силы, вас зовут 4 ноября в 9:00 прийти на водную станцию ТОФ и стать частью движения, которое объединяет людей для того, чтобы помочь тем, кто нуждается", - пишут организаторы.

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