2018-10-31T00:35:29+03:00
Общество

На севере Приморья опять ожидается снег

Во Владивостоке без осадков
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 31 октября, погоду в Приморье будет определять поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, на севере утром местами небольшой снег с вероятностью 50 %. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +3...+14°C. Температура воды в Амурском заливе +11°C, в заливе Посьета +10°C, в бухте Находка +10°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+10°C.

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